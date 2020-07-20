Okan Buruk: Abdullah Avcı'ya teşekkürler!

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.

20 Temmuz 2020 Pazartesi - 0:20
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Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de elde ettikleri şampiyonluk hakkında konuştu.
 
Şampiyonluk için Abdullah Avcı'ya da teşekkür eden Buruk, "Bu şampiyonluğun karşılığı yok, çok uzun bir yol aldık. Birçok kişinin emeği var, futbolcular, başkan, yönetim, kulüp çalışanları... Ama en değerlisi ailelerimiz, hep bizim yanımızda oldu. Bir teşekkürü de Abdullah Avcı'ya etmek gerekiyor, bu takım üstünde çok büyük bir emeği var" şeklinde konuştu.
 
Başakşehir'in büyük bir karakter ortaya koyduğunun altını çizen Buruk, "Pandemi sonrasında iyi döndük, iyi de çalıştık, profesyonelce yaşadık. Avrupa kupaların ile beraber yürümek ayrı bir motivasyon ve zorluk. Çok iyi hazırlandık ve verdiğimiz emeğin karşılığını aldık" dedi.
 
Şampiyonlar Ligi maceası hakkında da konuşan Buruk, "Şampiyonlar Ligi'ne katıldığımız için çok mutluyuz.i Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz, umarım Kopenhag'ı eleriz ve Manchester United ile Şampiyonlar Ligi provası yaparız" ifadelerini kullandı.

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