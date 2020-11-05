Okan Buruk, Başakşehir - Manchester United maçı sonrası açıkladı!

Okan Buruk'un maç sonu açıklamaları şu şekilde;

O maçları da bir şekilde puanla bitirebilirdik diyoruz. Oyun cularıma da aynısını söylüyorum. İnanmak gerekiyor. Çok iyi oyuncularımız var. Çok karakterli oyunculara sahibiz, aynı zamanda çok iyi genç oyunculara sahibiz. Bunun karışımı bugün gayet iyi ortaya çıktı. Hepsi bugün en büyük övgüleri hak ediyor. Oyunun tamamı da istediğimiz şekilde geçti.

Bu galibiyeti alıp galibiyeti İzmir 'e armağan etmek istiyoruz demiştik. Ülkece çok kötü bir durum yaşadık. O yüzden oradaki ailelere bu galibiyeti armağan etmek istiyoruz. Böyle galibiyetler, bu olayların yanında hiçbir şey ancak yapabileceğimiz şey sadece bu.

''TÜM DÜNYA BU MAÇI SEYRETTİ''

Geçen maçtan sonra da konuşmuştuk. Bir heyecan yaşatmıştık. Bu takımın neler yapabileceğini göstermiştik. Bu maçın yayın saati de çok güzeldi. Şampiyonlar Ligi 'nde bu saatte sadece 2 maç vardı. Tüm dünyada bu maç seyredildi. Oyun olarak iyi şeyler yapmıştık PSG maçında ama skora yansıtamadık. Bu maçta skora da yansıttık. Rakiplerimizi yakalayacak konuma geldik. Rakiplerimizin hedefi neyse bizim de hedefimiz o. Bunun için savaşacağız.

''HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM''

Bizi destekleyen çok insan görüyoruz. Ben herkese teşekkür etmek istiyorum. Ülkemiz için aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz.