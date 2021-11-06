Okan Buruk dediler Samet Aybaba çıktı!

Yeni bir teknik direktör arayışlarını sürdüren Azerbaycan Milli Takımı Okan Buruk'tan sonra Samet Aybaba'yı gündemine aldı.

06 Kasım 2021 Cumartesi - 8:46
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de sorun Luiz Gustavo! Mesut Özil ve Rıdvan Dilmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret Mesut Özil ve Rıdvan Dilmen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü İstanbulspor-Menemenspor maçına sis engeli A Milli Takım aday kadrosu belli oldu! Sürpriz karar

Süper Lig'in tecrübeli teknik adamlarından biri olan Samet Aybaba, Azerbaycan Milli Takımı teknik direktörlüğü için en güçlü adaylar arasında yer alıyor.
 
Geçtiğimiz günlerde Okan Buruk ile görüşmelere başlayan Azerbaycan Futbol Federasyonu, tecrübeli teknik adama 2+2 yıllık sözleşme önerdiği ortaya çıkmıştı. Federasyon yetkileri şimdi de Samet Aybaba ile görüşecek.
 
Akşam'ın haberine göre; Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri, Aybaba ile önümüzdeki hafta bir görüşme yapacak. Bu görüşmeden çıkacak sonuca göre bir yol haritası belirlenecek. 66 yaşındaki başarılı çalıştırıcı Azerbaycan Milli Takımını çalıştırmaya sıcak bakıyor.
 
Samet Aybaba en son Süper Lig'e çıkarma başarısı gösterdiği Adana Demirspor'u çalıştırıyordu. Aybaba, 3 hafta sonunda takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Başarılı çalıştırıcı Adana Demirspor'un başında çıktığı 14 maçta ise 2.36 puan ortalamasını yakalamasını bildi. Aybaba, Beşiktaş'ın başında ise 38 maça çıktı ve 1.76'lık puan ortalaması yakaladı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: samet aybaba Azerbaycan Milli Takımı
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de isyan! Mesut Özil-İrfan Can Kahveci ve Pelkas Vitor Pereira'yı ablukaya aldı 'Özgürlük istiyoruz' Fenerbahçe'de isyan! Mesut Özil-İrfan Can Kahveci ve Pelkas Vitor Pereira'yı ablukaya aldı 'Özgürlük istiyoruz'
Lokomotiv Moskova maçında şov yapmıştı! Galatasaray'da Feghouli gelişmesi Fatih Terim'den sürpriz hamleLokomotiv Moskova maçında şov yapmıştı! Galatasaray'da Feghouli gelişmesi Fatih Terim'den sürpriz hamle Beşiktaş derbisinden sonra kıyamet koptu! Burak Elmas, Rezan Epözdemir ve Remzi Sanver arasında büyük kriz! Galatasaray'da istifa...Beşiktaş derbisinden sonra kıyamet koptu! Burak Elmas, Rezan Epözdemir ve Remzi Sanver arasında büyük kriz! Galatasaray'da istifa... Önce Gedson Fernandes ardından Rosier ve Ghezzal! Burak Elmas'la Ahmet Nur Çebi arasında bir transfer savaşı daha! Bu da Mısırlı...Önce Gedson Fernandes ardından Rosier ve Ghezzal! Burak Elmas'la Ahmet Nur Çebi arasında bir transfer savaşı daha! Bu da Mısırlı...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.