Okan Buruk dediler Samet Aybaba çıktı!

Süper Lig'in tecrübeli teknik adamlarından biri olan Samet Aybaba Azerbaycan Milli Takımı teknik direktörlüğü için en güçlü adaylar arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Okan Buruk ile görüşmelere başlayan Azerbaycan Futbol Federasyonu, tecrübeli teknik adama 2+2 yıllık sözleşme önerdiği ortaya çıkmıştı. Federasyon yetkileri şimdi de Samet Aybaba ile görüşecek.

Akşam'ın haberine göre; Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri, Aybaba ile önümüzdeki hafta bir görüşme yapacak. Bu görüşmeden çıkacak sonuca göre bir yol haritası belirlenecek. 66 yaşındaki başarılı çalıştırıcı Azerbaycan Milli Takımını çalıştırmaya sıcak bakıyor.