Okan Buruk'tan 4. hakem sert tepki! "Sen bir ırkçısın"

09 Aralık 2020 Çarşamba - 1:09
Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi
H Grubu altıncı haftasında Paris
Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.Medipol Başakşehir
Teknik Direktörü Okan Buruk
bunun üzerine dördüncü hakeme tepki gösterdi. Başakşehir, bu olayın ardından sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.Okan Buruk'un 4. hakeme "Seni istemiyoruz, buradan git. Sen bir ırkçısın." dediği duyuldu. Mehmet Topal
'ın ise; "Bu futbol değil, böyle futbol olmaz" diyerek tepki gösterdiği duyuldu.