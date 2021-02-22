Okan Buruk'tan flaş Fenerbahçe açıklaması

Dün oynanan Göztepe maçından mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de ortalık karıştı. Fenerbahçe'de istenen oyun un ortaya konulamamasından dolayı taraftarlar teknik direktör Erol Bulut 'u istifaya çağırmıştı. Fenerbahçe'de yapılan transferler beklentiyi yükseltirken oynanan oyun sürekli olarak eleştiriliyor.

OKAN BURUK'TAN FENERBAHÇE İDDİALARINA YANIT

Geçen sezon Başakşehir 'i şampyion yapan Okan Buruk , bu sezon peş peşe alınan kötü sonuçlardan sonra Başakşehir'den istifa etmişti. Fenerbahçe'de Erol Bulut'la ilgili eleştiriler gündeme gelirken diğer yandan iddialar da ortaya atıldı. Bu iddialardan birisi de Okan Buruk adının Fenerbahçe ile anılması... Atılan iddialar sonrası Okan Buruk SABAH SPOR 'a konuştu. Okan Buruk, "Fenerbahçe'den teklif almadım. Bu gibi iddialar var ortada. Fakat bu iddialar gerçek değil" açıklamasını yaptı.

Okan Buruk daha önceki açıklamalarında bu sezon takım çalıştırmak istemediğini ve dinlenmek için zamana ihtiyaç olduğu ifade etmişti.

EROL BULUT'A İSTİFA ÇAĞRISI

Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında aldığı mağlubiyet Sarı-Lacivertli taraftarları deyim yerindeyse çileden çıkardı.

Konyaspor, Fenerbahçe, Göztepe karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılarak bu sezon evindeki 5. yenilgisini aldı. Daha önce İttifak Holding Beşiktaş , Yeni Malatyaspor ve Galatasaray 'a yenilen Fenerbahçe, son olarak Göztepe'ye boyun eğdi.

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