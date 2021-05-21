Okan Buruk'tan flaş Galatasaray açıklaması!

21 Mayıs 2021 Cuma - 21:53
Galatasaray kulübü seçime hazırlanıyor. Seçim öncesi mevcut başkan Mustafa Cengiz basın toplantısında Fatih Terim
ile çalışmayacağını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpte ismi gündeme gelen Okan Buruk
iddialarla ilgili açıklama yaptı.
Candaş Tolga Işık sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Okan Buruk ile konuştuğunu söyledi ve şu paylaşımda bulundu: Az önce Okan Buruk'la konuştum, "Yusuf Günay'la görüştüğüm iddiaları yalan, kendisinin telefonu bile yoktur bende... Mustafa Cengiz ya da başka biriyle Galatasaray
'a dair ne bir görüşmem oldu ne de şu ana kadar bir teklif aldım" dedi.