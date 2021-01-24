Okan Buruk'tan İrfan Can Kahveci için transfer açıklaması! Galatasaray...

'YÖNETİMİMİZ KARAR VERECEK'

Son kararı yönetimin vereceğini vurgulayan Okan Buruk, "İrfan Can için yönetimimiz karar verecek, teklif var. Şu anda her şeyin çok yakın olduğunu da söyleyemeyiz herhalde, en doğru kararı başkanımız verecektir." dedi.

'TRANSFER YAPMAMIZ GEREKİYOR'

Takviyeye ihtiyaç duyduklarını da dile getiren Buruk, "Öncelikle transfer yapmamız lazım, hücum hattına transfer yapmamız gerekiyor, bu net" şeklinde konuştu.