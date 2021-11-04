Okan Buruk'u resmen açıkladılar! Yeni takımı büyük sürpriz oldu

Son olarak Medipol Başakşehir 'de görev yapan teknik direktör Okan Buruk 'la ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Medipol Başakşehir'le şampiyonluk yaşayan ve turuncu-lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle de anılan Buruk için milli takım iddiası da ortaya atılmıştı.

A Milli Takımımızın EURO 2020'de gösterdiği kötü performansının sürmesi ve 2022 Dünya Kupası Eleme maçlarında da istenilen performansın sergilenmemesi sonrasında TFF, Milli takım teknik direktörlük görevinden Şenol Güneş'i alma kararı vermişti.

TFF STEFAN KUNTZ'DA KARAR KILMIŞTI

Güneş, sonrasında birçok Türk teknik adamın ismi geçmişti ancak TFF'de görev yapan eski milli futbolcu Hamit Altıntop sürpriz bir hamle ile Almanya 'dan Stefan Kuntz ile anlaşma sağladıklarını açıklamıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Azerbaycan 'ın Sportinfo.az sitesinin haberine göre Azerbaycan Milli Takımı, Okan Buruk'u göreve getirmek istiyor.

İLK GÖRÜŞME İSTANBUL'DA YAPILDI

Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Elkhan Mammadov'un geçtiğimiz günlerde Okan Buruk ile bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. İstanbul'da yapılan görüşmenin ardından tarafların ikinci kez bir araya geldiği kaydedildi.

EN GÜÇLÜ ADAY BURUK

Okan Buruk'un federasyonun daveti üzerine önümüzdeki günlerde Azerbaycan'a gideceği ve Bakü'de yapılacak görüşmede nihai sonucun ortaya çıkacağı ifade edilirken, 48 yaşındaki teknik adamın takımın başına geçmek için en güçlü aday olduğuna vurgu yapıldı.

Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun Okan Buruk ile 2+2 yıllık bir sözleşmede anlaşmak üzere olduğu da öne sürüldü.

2019/20 sezonunda Medipol Başakşehir'i şampiyonluğa taşıyarak tarihi bir başarı elde eden 48 yaşındaki teknik adam, Akhisarspor'la da 2017/18 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanmıştı. (Hürriyet)