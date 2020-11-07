Okan Kocuk fark yarattı

O kaledeyken Galatasaray 2 maçını da kazandı. Okan Kocuk ayağını iyi kullandığı için baskıyı kırıyor.

07 Kasım 2020 Cumartesi - 14:31
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Fernando Muslera'nın sakatlığı devam ettiği için Cimbom sezon başında Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk'ü kadrosuna katmıştı. Tecrübeli eldiven zaman zaman başarılı maçlar çıkarsa da özellikle uzaktan yediği gollerden sonra gözden düşmüştü, formasını da Okan Kocuk'a kaptırdı.
 
Aslan, 25 yaşındaki eldiven ile çıktığı BB Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarını kazandı. Okan geçtiğimiz hafta Sehic ve Uğurcan'dan sonra en çok uzun isabetli pas atan kaleci oldu. Bir defasında ciddi bir hata yapsa da ayağını iyi kullanması rakip baskının kırılmasında etken oluyor.
 

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Etiketler: okan kocuk galatasaray
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