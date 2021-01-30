Okay Yokuşlu West Bromwic Albion'da iddiası

Celta Vigo'da forma giyen Milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun West Bromwich'e kiralanması için anlaşma sağlandığı iddia edildi.

3 sezondur Celta Vigo'da oynayan Okay Yokuşlu'nun transferi için West Bromwich'in İspanyol ekibi ile anlaşmaya vardığı ve tarafların sezon sonuna kadar kiralık olacak şekilde satın alma opsiyonuyla yapıldığı öğrenildi.