Okay Yokuşlu West Bromwic Albion'da iddiası

Celta Vigo'nun başarılı orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu West Bromwic Albion'la anlaştı.

30 Ocak 2021 Cumartesi - 9:55
İLGİLİ HABERLER
Daum'un Mesut Özil yorumu dikkat çekti Bakasetas'tan sonra Efecan Karaca da Trabzonspor'a... Nabil Dirar Club Brugge'da Cyle Larin gidiyor! St Etienne devrede Trabzonspor Yunus Mallı ve Bakasetas'ı KAP'a bildirdi

Celta Vigo'da forma giyen Milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun West Bromwich'e kiralanması için anlaşma sağlandığı iddia edildi.
 
3 sezondur Celta Vigo'da oynayan Okay Yokuşlu'nun transferi için West Bromwich'in İspanyol ekibi ile anlaşmaya vardığı ve tarafların sezon sonuna kadar kiralık olacak şekilde satın alma opsiyonuyla yapıldığı öğrenildi.
 
İspanyol kaynakların iddialarına göre ise West Bromwich'in Premier Lig'de kalması durumunda Okay Yokuşlu için Celta Vigo'ya 5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu devreye gireceği ifade ediliyor.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: West Bromwic albion okay yokuşlu
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Chelsea, Arsenal, Schalke deniyordu... Ali Akman  Eintracht Frankfurt imzayı attı Chelsea, Arsenal, Schalke deniyordu... Ali Akman  Eintracht Frankfurt imzayı attı
Mandzukic, Hulk, Balotelli hiçbiri olmadı! Cenk Tosun Beşiktaş'taMandzukic, Hulk, Balotelli hiçbiri olmadı! Cenk Tosun Beşiktaş'ta Gaziantep FK - Galatasaray maçından sonra inanamadı! 'Bu adamı nasıl oynatmazlar aklım almıyor'Gaziantep FK - Galatasaray maçından sonra inanamadı! 'Bu adamı nasıl oynatmazlar aklım almıyor' Tümer Metin'in Galatasaray sözleri dikkat çekti! 'Takımda bir Mesut Özil var'Tümer Metin'in Galatasaray sözleri dikkat çekti! 'Takımda bir Mesut Özil var'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.