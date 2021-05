Okay Yokuşlu yeni adresini açıkladı!

Geçen sezon İngiltere Premier Lig'de küme düşen West Bromwich Albion forması giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, geleceği ve transfer söyletilerine dair Goal Türkiye'ye konuştu. Adı Süper Lig takımlarıyla anılmasına ilişkin Okay, Türkiye'ye dönmek gibi bir fikrinin olmadığını açıkladı.



West Bromwich ile kiralık sözleşmesi sona eren Okay, "Celta Vigo ile iki sene daha sözleşmem var. Kulübün mali durumu hakkında net bir bilgim yok. Fakat açıkçası bana gelecek teklifler doğrultusunda beni satmaya çok kapalı olduklarını düşünmüyorum." diye konuştu.



"TÜRKİYE'YE DÖNMEK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOK"

İngiltere Premier Lig'de devam etmek istediğini dile getiren milli futbolcu, "Transferime izin verebilirler. Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncem şu an itibariyle yok. Benim hedefim kalabildiğim kadar yüksek seviyelerde kalıp Avrupa 'da ülkemizi temsil etmek. Bu hedefi gerçekleştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.