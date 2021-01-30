Olamaz böyle bir seri! Utah Jazz, üst üste 11. kez kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks'i 120-101 mağlup eden Utah Jazz, galibiyet serisini 11 maça çıkardı.

30 Ocak 2021 Cumartesi - 11:31
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks'i 120-101 mağlup eden Utah Jazz, galibiyet serisini 11 maça çıkardı.
 
NBA'de 10 maç oynandı. Sezonun formda ekiplerinden Utah Jazz, Vivint Arena'da ağırladığı Dallas Mavericks'i 19 sayı farkla mağlup ederek Batı Konferansı'nda liderliğini sürdürdü.
 
15 galibiyeti bulunan Jazz'da Bojan Bogdanovic 32 sayıyla maçın en skoreri oldu.
 
Karşılaşmayı 10 sayıyla tamamlayan Joe Ingles, NBA'de en fazla 3 sayı atan basketbolcular sıralamasında John Stockton'ı geçti ve bu kategoride Jazz tarihinde zirveye yerleşti.
 
Üst üste 4'üncü, toplamda ise 11'inci yenilgisini alan Mavericks'te Luka Doncic 25 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Kristaps Porzingis 11 sayı ve 9 ribauntla oynadı.
 
Sixers'ın galibiyetinde Embiid 37 sayı attı
 
Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, Target Center'da konuk olduğu Minnesota Timberwolves'u 118-94 yenerek sezonun 14. galibiyetine ulaştı.
 
Sixers'ta Joel Embiid 37 sayı ve 11 ribaunt, Tobias Harris 17 sayı ve 11 ribaunt, Ben Simmons 11 sayı ve 7 asist, 28 dakika sahada kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 8 sayı, 3 ribaunt ve 2 top çalmayla galibiyete katkı sağladı.
 
Sezonun 14. mağlubiyetini alan Timberwolves'ta Malik Beasley 22 sayı ve 5 ribaunt, Anthony Edwards 15, D'Angelo Russell 14 sayı üretti.
 
Nets'ten üst üste 4. galibiyet
 
Brooklyn Nets, Chesapeake Energy Arena'da konuk olduğu Oklahoma City Thunder'ı 147-125 yenerek Doğu Konferansı'nda ikinci sıraya yerleşti.
 
Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Nets'te James Harden 25 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaparken, Kyrie Irving 25 sayı ve 7 asist, Joe Harris 20, Bruce Brown 19 sayıyla skora destek verdi. Ciddi bir sakatlık sürecini geride bırakan Kevin Durant ise dinlendirildi.
 
Bu sezon 10. kez kaybeden Thunder'da Shai Gligeous-Alexander ve Theo Maldeon 24'er sayıyla oynayarak takımının en skorerleri oldu.
 
Sonuçlar:
 
Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 108-105
 
Washington Wizards-Atlanta Hawks: 100-116
 
New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 102-81
 
Toronto Raptors-Sacramento Kings: 124-126

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Etiketler: Utah Jazz Dallas Mavericks nba
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