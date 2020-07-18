Olay adam Ümit Akbulut tutuklandı! Van der Wiel’i dolandırmıştı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Gregory van der Wiel’i 4 milyon Dolar dolandırdığı iddia edilen Ümit Akbulut, Almanya’nın önde gelen bankalarından Deutsche Bank’ı dolandırdığı iddiasıyla tutuklanarak Bielefeld’de bulunan cezaevine gönderildi.

18 Temmuz 2020 Cumartesi - 13:02
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2016-2017 yılları arasında Fenerbahçe’de forma giyen Hollandalı yıldız futbolcu Gregory van der Wiel, menajer Ümit Akbulut’un o dönemde kendisini 4 milyon Dolar dolandırdığını iddia ederek Akbulut hakkında dava açmıştı. Olayın medyaya yansımasının ardından Ümit Akbulut hakkında birçok isim aynı şikayetle mahkemeye başvurduğunu açıklamıştı. Davaların görüldüğü sırada Almanya’ya giden Ümit Akbulut hakkında açılan dava sonucu Türkiye’ye iade edilmesine karar verilirken, bir haber de Almanya’dan geldi.
 
Deutsche Bank’ı dolandırdığı iddia ediiyor
 
Almanya’nın önde gelen bankalarından Deutche Bank’ı dolandırdığı iddia edilen Ümit Akbulut, Alman polisi tarafından gözaltına alınırken, Bielefeld’de bulunan ceza evine yerleştirildi. Akbulut’un iadesi için Alman yetkililerle görüşen Türk yetkililer, Akbulut’un yargılanmasının ardından işlemleri hızlandıracak. Alman Yargısı, Ümit Akbulut’u Türkiye’ye iade etmek gereken işlemleri yapacaklarını ancak Akbulut’un öncelikle Almanya’da işlediği iddia edilen suçların cezasını çekmesini istediklerini Türk yetkililere iletti.
 
Yakalama kararı verildi
 
Van der Wiel’in yanı sıra ünlü şarkıcı Dilek Budak’ı dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan Ümit Akbulut için yakalama kararı çıkarıldı. Ancak Almanya’da bulunduğu için yakalanamayan Ümit Akbulut’un Türkiye’ye iade edilmesi istendi. Akbulut’un van der Wiel davasında ise hakkında kırmızı bülten çıkarılması için talepte bulunuldu. Ancak pandemi sebebiyle yaşanan adli tatilden kaynaklı olarak duruşmalar ertelendiği için, Ümit Akbulut hakkındaki kırmızı bülten talebi, önümüzdeki günlerde karara bağlanacak.
 
 

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