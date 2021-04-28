Olay sözler: Bu maça prim koydular! Biliyoruz...

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza, 3-2'lik Rize galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Ayrıca Souza, Fenerbahçe'nin Rizespor'a Beşiktaş maçı için prim verdiği iddialarıyla ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

28 Nisan 2021 Çarşamba - 23:20
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Tecrübeli yıldız Josef de Souza'nın sözleri şöyle;
 
'Öncelikle tüm takım arkadaşlarımı gayretlerinden dolayı tebrik ederim. Bu gayret bizi şampiyon yapacak. Son bölümde rahatladık ve konsantrasyonumuzu kaybettik. Ama maçın genelinde oynadığımız gibi oynarsak şampiyonluğa ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Atiba mükemmel bir oyuncu. Ben de onun yaşına geldiğim zaman onun gibi olmak istiyorum. Önümüzde dört maç var. Henüz hiçbir şey kazanmadık. Dört final daha oynayacağız.
 
'BÜYÜK PRİMLER KOYDULAR'
 
(F.Bahçe'nin prim verdiği iddiaları) 'Sırf Rizespor'un bizimle berabere kalması için büyük primler koydular. Ancak biz kazanmayı bildik. Bizi şampiyon yapmamak için kim ne yaparsa yapsın biz şampiyon olacağız. Bu puanı başkalarına hediye etmek istediler. Ancak biz kazanmayı bildik.' sözlerini kullandı.

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