Olay sözler: Bu maça prim koydular! Biliyoruz...

Tecrübeli yıldız Josef de Souza'nın sözleri şöyle;

'Öncelikle tüm takım arkadaşlarımı gayretlerinden dolayı tebrik ederim. Bu gayret bizi şampiyon yapacak. Son bölümde rahatladık ve konsantrasyonumuzu kaybettik. Ama maçın genelinde oynadığımız gibi oynarsak şampiyonluğa ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Atiba mükemmel bir oyuncu. Ben de onun yaşına geldiğim zaman onun gibi olmak istiyorum. Önümüzde dört maç var. Henüz hiçbir şey kazanmadık. Dört final daha oynayacağız.

'BÜYÜK PRİMLER KOYDULAR'