Olympiakos'tan Galatasaray'a Omar teklifi

27 Haziran 2021 Pazar - 17:53
Cumartesi günü Aris ile hazırlık maçı oynayacak Galatasaray
'a bir başka Yunan ekibi Olympiakos'tan teklif geldi. Eski oyuncuları Omar Elabdellaoui'nin futbola dönüşünü kutlamak isteyen Olympiakos, sarı-kırmızılı takıma özel maç davetinde bulundu.
Atina'da taraftara açık planlanan maçın geliri de yardım kuruluşlarına bağışlanacak. Galatasaray sezonun ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş ile karşılaşacak. Florya
'da oynanacak maç 18:00'de GS TV
'den ve Galatasaray YouTube
hesabından yayınlanacak.