Olympiakos'tan Galatasaray'a Omar teklifi

Yunan devi Olympiakos, Omar Elabdellaoui'nin futbola geri dönmesi üzerine Galatasaray'a hazırlık maçı teklifinde bulundu.

27 Haziran 2021 Pazar - 17:53
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Cumartesi günü Aris ile hazırlık maçı oynayacak Galatasaray'a bir başka Yunan ekibi Olympiakos'tan teklif geldi. Eski oyuncuları Omar Elabdellaoui'nin futbola dönüşünü kutlamak isteyen Olympiakos, sarı-kırmızılı takıma özel maç davetinde bulundu.
 
Atina'da taraftara açık planlanan maçın geliri de yardım kuruluşlarına bağışlanacak. Galatasaray sezonun ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş ile karşılaşacak. Florya'da oynanacak maç 18:00'de GS TV'den ve Galatasaray YouTube hesabından yayınlanacak.

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Etiketler: Elabdellaoui galatasaray
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