Olympique Marsilya, Cengiz Ünder'i resmen açıkladı

04 Temmuz 2021 Pazar - 18:03
Fransa Ligue 1 ekibi Olimpik Marsilya
, AS Roma
’da forma giyen milli yıldız Cengiz Ünder’i kadrosuna kattığını açıkladı.
Fransız kulübü, sosyal medya hesabından, "Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyi" açıklamalı bir video
paylaşarak transferi duyurdu.
Kiralık olarak forma giydiği Premier Lig
ekiplerinden Leicester City'de istediği performansı sergileyemeyen Cengiz'in Roma ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
İtalyan basınında çıkan iddialara göre, Marsilya'ya imza atan Cengiz'in sözleşmesinde 8 milyon avroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.
Öte yandan Cengiz Ünder, Fransız ekibinde 17 numaralı formayı giyecek.