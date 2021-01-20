Omar Elabdellaoui Galatasaray idmanında! İşte son durumu

Yılbaşı gecesi gözüne havai fişek isabet etmesi sonucu hastaneye kaldırılan Omar Elabdellaoui Galatasaray idmanında yer aldı.

20 Ocak 2021 Çarşamba - 14:21 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 14:56
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Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin dün taburcu olduğunu ve tedavisinin evde devam edeceğini açıklamıştı. Talihsiz futbolcu bugün sarı-kırmızılı ekibin antrenmanını ziyaret etti.  Omar'ı karşılayan Fatih Terim'in gözlerinin dolduğu dikkatlerden kaçmadı.
 
G.Saray'ın açıklaması şöyle;
 
Omar Elabdellaoui, Denizlispor maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’ne gelerek teknik direktörümüz Fatih Terim’e ve takım arkadaşlarına başarılar diledi.
 
Ne olmuştu?
 
Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek için elinde tuttuğu havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Karaağaç Mahallesi Sırtköy Bulvarı Toskana Vadisi sitesi Villalarında meydana geldi. Omar Elabdellaoui, yılbaşını kutlamak için havai fişek düzeneği kurduğu esnada havai fişeğin patlaması sonucu elinden ve gözlerinden ağır bir şekilde yaralanmıştı.
 
18 gündür Bahçelievler'de özel bir hastanede tedavi gören futbolcunun patlama sonucu yüzünden yaralandığı ve 29 yaşındaki oyuncunun görme kaybı olabileceği belirtilmişti.

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Etiketler: Omar Elabdellaoui havai fişek
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