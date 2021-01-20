Omar Elabdellaoui Galatasaray idmanında! İşte son durumu

Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin dün taburcu olduğunu ve tedavisinin evde devam edeceğini açıklamıştı. Talihsiz futbolcu bugün sarı-kırmızılı ekibin antrenmanını ziyaret etti. Omar'ı karşılayan Fatih Terim 'in gözlerinin dolduğu dikkatlerden kaçmadı.

G.Saray'ın açıklaması şöyle;

Ne olmuştu?

Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek için elinde tuttuğu havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Karaağaç Mahallesi Sırtköy Bulvarı Toskana Vadisi sitesi Villalarında meydana geldi. Omar Elabdellaoui, yılbaşını kutlamak için havai fişek düzeneği kurduğu esnada havai fişeğin patlaması sonucu elinden ve gözlerinden ağır bir şekilde yaralanmıştı.