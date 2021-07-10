Omar'ın son durumunu gören şaşırdı!

30 taraftarın alındığı Florya Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Omar Elabdellaoui son durumu dikkat çekti.

10 Temmuz 2021 Cumartesi - 8:06
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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesislerinde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanı koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 30 taraftar izledi.
 
Saat 17.00'de başlayan antrenmanın bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, düz koşu ile sürdü. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması yaptı. Yine 3 gruba ayrılan futbolcular dar alanda oyunlar oynadı. Bu bölümde oyuncuların neşeli ve hırsı olduğu gözlendi. Antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışıldı. 
 
Yeni transfer Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılılar ile ilk antrenmanına çıktı. Antrenman öncesi Teknik Direktör Fatih Terim, genç futbolcu ile kısa bir görüşme yaptı. 21 yaşındaki futbolcu Performans Antrenörü Yasin Küçük ile takımdan ayrı fiziksel çalışma gerçekleştirdi.

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Etiketler: Omar Elabdellaoui galatasaray
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