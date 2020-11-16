Omar Niasse Sergen Yalçın'ın kararını bekliyor

1,5 milyon euro'dan 1,5 yıllık anlaşma konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya varan Niasse Sergen Yalçın'ın kararını bekliyor

16 Kasım 2020 Pazartesi - 9:47
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Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Everton'la kontratı sona eren Oumar Niasse'ın üzerine yoğunlaşmıştı. Kulübe menacerler aracılığıyla önerilen 30 yaşındaki golcüyle ilk yapılan görüşmeden olumlu ayrılan yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu oyuncu konusundaki kararını vermesi sonrasında çalışmalarını hızlandıracak.
 
Bonservis ödenmeyecek
 
Kara Kartal'dan 1,5 yıllık kontrat ve seneliği 1.5 milyon Euro'dan olmak üzere 2.2 milyon Euro'luk bir maaş talep eden futbolcuya olumlu yanıt veren yönetimin, tecrübeli isme bonservis ücreti ödenmeyecek olması sebebiyle Niasse için ısrarcı olduğu bildirildi. Everton'la kontratının sona ermesinin ardından ailesiyle beraber İngiltere'nin Liverpool şehrinde çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Niasse'ın, imzaların atılması halinde Ocak ayını beklemeden takıma katılma durumunun olması da yönetimi bu isme yaklaştıran bir diğer sebep... Sezon başında da Beşiktaş'ın gündemine gelmesine rağmen teknik direktör Sergen Yalçın'ın golcü transferinde Nikola Kalinic isminde ısrarcı olması sebebiyle Niasse'ı alamayan Siyah-Beyazlı idareciler, bu kez Yalçın'ın yıldız futbolcu konusunda fikrinin değişmesini bekliyor.
 
Bu hafta içerisinde...
 
Transfer sezonunun son gününe kadar girişimlerde bulunulmasına rağmen İtalyan ekibi Hellas Verona'yla anlaşan Kalinic'in ardından maliyet bakımından en iyi seçenek olarak elde kalan Niasse'la ilgili olarak Yalçın'ın kararını bu hafta içerisinde vermesi planlanıyor.
 

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Etiketler: niasse beşiktaş sergen yalçın
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