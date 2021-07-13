Omar Niasse Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'in yeni takımlarından Altay Oumar Niasse ile ilgileniyor.

13 Temmuz 2021 Salı - 13:18
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Süper Lig'in yeni ekibi Altay, dış transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, yıldız isim Oumar Niasse'nin peşine düştü. Siyah-beyazlı yönetimin, mart ayında İngiltere'de Huddersfield ekibine giden ve sözleşmesi sona eren Niasse'nin bonservis engelinin olmaması da elini güçlendiriyor.
 
AKHİSARSPOR'DA YILDIZI PARLADI
 
Siyah-beyazlı yönetim, menajeri ile bağlantıya geçtiği yıldız isimden ilk görüşmelerde olumlu sinyaller aldı. Türkiye'de forma giydiği Akhisarspor'da yakaladığı çıkışla önce Lokomotif Moskova ardından da İngiliz devi Everton'a transfer olan ve geçen sezon hiç forma giyemeyen Niasse, yeniden çıkış yakalamak için Süper Lig'e dönmeye sıcak bakıyor. (YeniAsır)

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Etiketler: niasse altay
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