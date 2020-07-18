Ömer Bayram'dan 'maaş' açıklaması

Galatasaraylı Ömer Bayram'dan son dakika açıklaması. Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Ömer Bayram, 6 aydır maaş alamadığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

18 Temmuz 2020 Cumartesi - 9:19 | Son Güncelleme : 18 07 2020 - 9:20
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Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, maaş alamadığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
 
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Ömer Bayram, "Bazı medya organlarında 6 aydır maaş alamadığım yönünde yer alan haberler tamamen asılsızdır." ifadelerini kullandı.
 
Galatasaray Kulübü de konuya ilişkin "Futbolcumuz Ömer Bayram’a 9 Haziran 2020 tarihinde 400 bin TL ödeme yapılmış olup, oyuncumuzun vadesi dolup da ödenmeyen herhangi bir alacağı bulunmamaktadır." şeklinde açıklama yaptı.
 
 

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