Ömer Faruk Yurtseven 8 Alperen Şengün 9 attı! Türk derbisini...

NBA milli oyuncular Ömer Faruk Yurtseven ile Alperen Şengün'ün karşı karşıya geldiği hazırlık maçında Miami Heat, Houston Rockets'ı 113-106 yendi.

08 Ekim 2021 Cuma - 11:58
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncular Ömer Faruk Yurtseven ile Alperen Şengün'ün karşı karşıya geldiği hazırlık maçında Miami Heat, Houston Rockets'ı 113-106 yendi. 
 
NBA 2021-22 sezonu öncesindeki hazırlık maçlarına, 3 karşılaşmayla devam edildi. Ömer'in forma giydiği Heat, Alperen'in takımı Rockets ile deplasmanda oynadığı mücadeleyi kazandı. 
 
Heat'i galibiyete, 24 sayı, 9 ribaunt üreten Tyler Herro ve 20 sayı kaydeden Duncan Robinson taşıdı. Ömer de 8 sayı, 4 ribauntluk katkıda bulundu. 
 
6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Rockets'ta 20 sayı, 5 ribauntla oynayan Jalen Green öne çıktı. Alperen ise 9 sayı, 6 ribaunt, 3 asistle maçı tamamladı. 
 
Philadelphia 76ers'ta forma giyen Furkan Korkmaz, Toronto Raptors'ı 125-113 mağlup ettikleri mücadelede 5 sayı, 3 asist üretti. 
 
Diğer müsabakada ise Memphis Grizzlies, konuk olduğu Charlotte Hornets'ı 128-98 yendi.

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Etiketler: Ömer Faruk Yurtseven Alperen Şengün nba
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