Ömer Faruk Yurtseven'den 14 sayı, 11 ribaunt!

09 Ekim 2021 Cumartesi - 10:40
NBA 2021-2022 sezonu öncesindeki hazırlık maçlarına, 7 karşılaşmayla devam edildi. Heat, deplasmanda oynadığı Spurs mücadelesini 109-105 kazandı.
Heat'te Max Strus 28, Tyler Herro 26 sayı kaydetti. 14 sayı, 11 ribauntla "double double"a imza atan Ömer Faruk Yurtseven ayrıca 4 asist, 2 top çalma, 2 blok üretti.
Spurs cephesindeyse Keldon Johnson 23, Bryn Forbes
16 sayı attı.
Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 100-109
Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 119-115
Chicago Bulls-New Orleans Pelicans: 121-85
Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 122-114
San Antonio Spurs-Miami Heat: 105-109
Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 112-114 (Uzatmada)
Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 121-114