Ömer Faruk Yurtseven'den 8 ribaunt, 4 sayı, 1 asist

NBA'de 2021-22 sezonu öncesinde oynanan 9 hazırlık maçında, iki Türk oyuncu mücadele etti. Toronto Raptors'ın ağırladığı Philadelphia 76ers'ı 123-107'lik skorla geçtiği maçta Furkan Korkmaz 13 sayı üretmesine rağmen mağlubiyeti önleyemedi.

05 Ekim 2021 Salı - 11:33
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında milli oyuncular Philadelphia 76erslı Furkan Korkmaz ile Miami Heatli Ömer Faruk Yurtseven, sahaya çıktı.
 
NBA'de 2021-22 sezonu öncesinde oynanan 9 hazırlık maçında, iki Türk oyuncu mücadele etti. 
 
Miami Heat'in konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 125-99 yendiği maçta Tyler Hero 26 sayıyla galibiyette önemli rol üstlenirken, mücadelede 14 dakika süre alan Ömer Faruk Yurtseven ise 4'ü hücum olmak üzere 8 ribaunt, 4 sayı ve 1 asistle oynadı. 
 
Toronto Raptors'ın ağırladığı Philadelphia 76ers'ı 123-107'lik skorla geçtiği maçta, 18 dakika sahada kalan Furkan Korkmaz ise 13 sayı, 4 ribaunt ve 1 asist üretmesine rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

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Etiketler: Ömer Faruk Yurtseven nba
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