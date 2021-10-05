Ömer Faruk Yurtseven'den 8 ribaunt, 4 sayı, 1 asist

NBA'de 2021-22 sezonu öncesinde oynanan 9 hazırlık maçında, iki Türk oyuncu mücadele etti.

Toronto Raptors'ın ağırladığı Philadelphia 76ers'ı 123-107'lik skorla geçtiği maçta, 18 dakika sahada kalan Furkan Korkmaz ise 13 sayı, 4 ribaunt ve 1 asist üretmesine rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.