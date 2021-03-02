Önce Azerbaycan sonra Kuzey İrlanda ile oynayacağız

02 Mart 2021 Salı - 11:27
A Milli Takım, Azerbaycan
ve Kuzey İrlanda
ile oynayacak A Milli Takım, Azerbaycan ve Kuzey İrlanda ile oynayacak A Milli Futbol Takımı’mızın EURO 2020 Avrupa
Şampiyonası’ndan önce oynayacağı iki özel müsabakanın programı belli oldu.
Buna göre Ay Yıldızlı ekibimiz 27 Mayıs 2021 Perşembe günü Alanya
Bahçeşehir Okulları Stadı’nda Azerbaycan, 31 Mayıs Pazartesi günü de Antalya
Stadyumu’nda Kuzey İrlanda ile karşılaşacak. Müsabakaların başlama saatleri ise daha sonra açıklanacak.