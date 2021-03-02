Önce Azerbaycan sonra Kuzey İrlanda ile oynayacağız

Ay Yıldızlı ekibimiz 27 Mayıs 2021 Perşembe günü Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı’nda Azerbaycan, 31 Mayıs Pazartesi günü de Antalya Stadyumu’nda Kuzey İrlanda ile karşılaşacak

02 Mart 2021 Salı - 11:27
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A Milli Takım, Azerbaycan ve Kuzey İrlanda ile oynayacak A Milli Takım, Azerbaycan ve Kuzey İrlanda ile oynayacak A Milli Futbol Takımı’mızın EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’ndan önce oynayacağı iki özel müsabakanın programı belli oldu.
 
Buna göre Ay Yıldızlı ekibimiz 27 Mayıs 2021 Perşembe günü Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı’nda Azerbaycan, 31 Mayıs Pazartesi günü de Antalya Stadyumu’nda Kuzey İrlanda ile karşılaşacak. Müsabakaların başlama saatleri ise daha sonra açıklanacak.

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Etiketler: türkiye milli takımı
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