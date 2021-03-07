Önce Galatasaray şimdi de Fatih Karagümrük zaferi

Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Şenol Can'ın takımı Fatih Karagümrük ile Hikmet Karaman 'ın çalıştırdığı Ankaragücü kozlarını paylaştı.

Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Ankaragücü 1-0'lık skorla kazandı. Başkent ekibine galibiyeti getiren golü 54. dakikada Alper Potuk kaydetti. Sağ kanattan sıfıra inen Saba Lobzhanidze'nin ön direğe çıkarttığı topa Alper Potuk dokundu ve fileleri havalandırdı.

Alınan bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 41 puanda kalırken, son 5 haftada 3. yenilgisini aldı. Ankaragücü ise 26 puana yükselerek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.