Önce Galatasaray şimdi de Fatih Karagümrük zaferi

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı 2-1'lik skorla deviren Ankaragücü, bu hafta Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 yendi ve puanını 26'ya yükseltti.

07 Mart 2021 Pazar - 15:25
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Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Şenol Can'ın takımı Fatih Karagümrük ile Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Ankaragücü kozlarını paylaştı.
 
Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Ankaragücü 1-0'lık skorla kazandı. Başkent ekibine galibiyeti getiren golü 54. dakikada Alper Potuk kaydetti. Sağ kanattan sıfıra inen Saba Lobzhanidze'nin ön direğe çıkarttığı topa Alper Potuk dokundu ve fileleri havalandırdı.
 
Alınan bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 41 puanda kalırken, son 5 haftada 3. yenilgisini aldı. Ankaragücü ise 26 puana yükselerek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.
 
Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Sivasspor deplasmanına gidecek. Ankaragücü sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

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Etiketler: ankaragücü fatih karagümrük
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