Önce Kenan Koçak şimdi de Jan Moritz!

A Milli Takım'da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Stefan Kuntz dönemi başlarken yardımcıları da belli oldu. Alman teknik adam ile birlikte Kenan Koçak da 3 yıllığına Ay-Yıldızlı ekibe hizmet edecek.

İkinci isim de Almanya'dan



Ajansspor'un haberine göre Koçak'ın ardından Kuntz'un ekibine girecek ikinci isim de belli oldu. Mainz'in eski hocası Jan Moritz Lichte, eski hocası Koçak'la birlikte Stefan Kuntz'un ekibinde yer alacak ve Kuntz'un ikinci yardımcısı olacak.

Jan Moritz Lichte'nin kariyeri

