Önce Kenan Koçak şimdi de Jan Moritz!

Türkiye Milli Takımı'nın yeni hocası olan Stefan Kuntz'un ikinci yardımcısı Jan Moritz Lichte oldu.

25 Eylül 2021 Cumartesi - 12:44
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A Milli Takım'da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Stefan Kuntz dönemi başlarken yardımcıları da belli oldu. Alman teknik adam ile birlikte Kenan Koçak da 3 yıllığına Ay-Yıldızlı ekibe hizmet edecek.
 
İkinci isim de Almanya'dan
 
Ajansspor'un haberine göre Koçak'ın ardından Kuntz'un ekibine girecek ikinci isim de belli oldu. Mainz'in eski hocası Jan Moritz Lichte, eski hocası Koçak'la birlikte Stefan Kuntz'un ekibinde yer alacak ve Kuntz'un ikinci yardımcısı olacak.
 
Jan Moritz Lichte'nin kariyeri
 
41 yaşındaki Alman hoca kariyerinde Paderborn, St. Pauli, Leverkusen, Hannover 96 ve Mainz takımlarında yardımcı antrenör olarak çalıştı. Jan-Moritz Lichte Eylül 2020 ile Aralık 2020 arasında Mainz'de teknik direktör olarak görev aldı.

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Etiketler: Jan Moritz Lichte kuntz
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