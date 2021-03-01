Önce paylaştı sonra özür dileyip sildi!

01 Mart 2021 Pazartesi - 13:20
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor
ile karşı karşıya geldi.
Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşma sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
FERDİ'NİN PAYLAŞIMI OLAY OLDU
Maçın ardından Ferdi Kadıoğlu'nun sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Bir taraftarın paylaşımını profiline ekleyen yıldız futbolcu gelen gelen tepkiler üzerine anında paylaşımını sildi.
Genç futbolcu, daha sonra Instagram
'dan yaptığı paylaşımda kimseyi hedef almadığını açıkladı.