Önce Trabzonspor'a şimdi de Galatasaray'a transfer oldu

Yılmaz Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘’Bugün Türkiye'nin en büyük takımına Galatasaray‘a anlaşmış bulunuyorum, özellikle aileme ve bütün hocalarıma benim bu güne kadar arkamda durdukları için teşekkür ediyorum. Bütün büyük işler küçük başlangıçlarla olur, Inşallah daha güzel günlere..’’ ifadelerine yer verdi.