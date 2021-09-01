Önce Trabzonspor'a şimdi de Galatasaray'a transfer oldu

Galatasaray, Trabzonspor'un genç kalecisi Yılmaz AKtaş'ı transfer etti.

01 Eylül 2021 Çarşamba - 13:53
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Trabzonspor'un geçen sezon SC Borussia Lindenthal-Hohenlind U17 takımından transfer ettiği genç kaleci Yılmaz Aktaş, Galatasaray'a transfer oldu.
 
Yılmaz Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘’Bugün Türkiye'nin en büyük takımına Galatasaray‘a anlaşmış bulunuyorum, özellikle aileme ve bütün hocalarıma benim bu güne kadar arkamda durdukları için teşekkür ediyorum. Bütün büyük işler küçük başlangıçlarla olur, Inşallah daha güzel günlere..’’ ifadelerine yer verdi.

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Etiketler: yılmaz aktaş galatasaray trabzonspor
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