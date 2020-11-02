Önce VAR'a gitti sonra kırmızı verdi

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında tecrübeli golcü Adis Jahovic kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

02 Kasım 2020 Pazartesi - 21:36
İLGİLİ HABERLER
İkna oldu! Abdullah Avcı... Büyük umutlarla alındı daha kadroya giremedi Fenerbahçe'de Erol Bulut'un zor tercihi! Cisse, Ozan, Pelkas... Maccabi Playtika Tel Aviv - Fenerbahçe Beko: 65-75 Fenerbahçe Avrupa'da ikinci sırada!

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın 45. dakikasında Antalyaspor'dan Jahovic kırmızı kart gördü.
 
Antalyaspor atağında Fenerbahçe ceza sahasında Serdar Aziz'e arkadan sert bir müdahale yapan Jahovic, orta hakem Bahattin Şimşek tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.
 
VAR Hakemi Mete Kalkavan'ın uyarısının ardından pozisyonu yeniden inceleyen hakem Bahattin Şimşek, Jahovic'e direkt kırmızı kart gösterdi.
 
Fenerbahçe karşısında da kırmızı kart gören Antalyaspor, son 3 maçta 4 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: adis jahovic
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe inanılmazı başardı! Resmen bombaladı... Fenerbahçe inanılmazı başardı! Resmen bombaladı...
2 maçta 1 puan aldılar Başakşehir kadrosunu değiştirdiler2 maçta 1 puan aldılar Başakşehir kadrosunu değiştirdiler Hakan Çalhanoğlu'nun menajerinden büyük oyunHakan Çalhanoğlu'nun menajerinden büyük oyun Gol sevincinin sırrını açıkladı! T harfinin detayı...Gol sevincinin sırrını açıkladı! T harfinin detayı...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.