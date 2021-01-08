Onyekuru 48 saat içerisinde İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın bir kez daha transfer ettiği Onyekuru Pazra gününe kadar İstanbul'a gelecek.

08 Ocak 2021 Cuma - 10:58
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Galatasaray, son 2 sezonda 2 kez kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'nun transferinde son aşamaya geldi. Oyuncu ile her konuda anlaşan Galatasaraylı yetkililer, Monaco ile de kiralama bedeli ve satın alma konusundaki opsiyon için de el sıkıştı.
 
Ödeme planı konusundaki küçük pürüzlerinde giderilmesiyle Onyekuru'nun hafta sonu İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 23 yaşındaki futbolcu için Monaco'ya 750 bin euro kiralama bedeli, kendisine ise geçen sezon olduğu gibi 650 bin euro maaş ödeyecek.
 
1.5 YILLIĞINA ANLAŞTILAR
 
Yarım sezonluğuna gelecek olan Onyekuru'nun sözleşmesine 1 yıl da opsiyon konulması bekleniyor. 23 yaşındaki futbolcunun satın alma bedeli ise 4 milyon euro olacak.
 
BOŞ DURMUYOR
 
Fransa'da liglerin devre arasına girmesinin ardından Nijerya'ya giden Onyekuru, uzun zamandır özel hoca eşliğinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon Monaco ile ligin ilk devresinde sadece 4 maça çıkan Onyekuru, sadece 1 asist yaptı. Yaklaşık 4 aydır Fransız ekibinde kadroya alınmıyor. (Fotomaç)
 

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Etiketler: onyekuru galatasaray
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