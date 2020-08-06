Onyekuru'da şok iddia! Menajeri...

Galatasaray'daki kiralık sözleşmesi sona erdiği için kulübü Monaco'ya dönen Henry Onyekuru ile ilgili çarpıcı bir iddia öne sürüldü. Sarı-kırmızılı takımın, menajere neredeyse Nijeryalı oyuncuya ödediği kadar para verdiği kaydedildi.

06 Ağustos 2020 Perşembe - 10:05
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Devre arasında Galatasaray'ın Monaco'dan kiraladığı ve ligin bitimine 5 hafta kala sözleşmesi bittiği için takımına geri dönen Onyekuru ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
 
Ajansspor'da yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulübün Nijeryalı oyuncuya 6 aylık net ücret 650 bin Euro; menajeri William D'Avila'ya ise net 475 bin Euro ödediği kaydedildi.
 
95 bin Euro'dan 5 eşit takside bölünen menajer ödemesi oyuncunun ücretinin yüzde 73'üne denk geliyor. Genel uygulamada menajerler yüzde 10 alırken, bu transferde D'Avila'nın kazandığının ise 7 katını bulduğu ifade edildi.

 

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Etiketler: Onyekuru Galatasaray menajer monaco
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