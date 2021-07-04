Onyekuru İstanbul'da ama Galatasaray için değil!

Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Henry Onyekuru İstanbul'a geldi.

04 Temmuz 2021 Pazar - 15:19
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Son dakika transfer gelişmesi... Galatasaray’ın yeni sezonda da kadrosunda düşündüğü Henry Onyekuru Beşiktaş veya Fenerbahçe’ye transfer olabilir.
 
Galatasaray 'a döneceğine kesin gözüyle bakılan Nijeryalı Henry Onyekuru konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
 
Ajansspor'un haberine göre; Onyekuru için Fenerbahçe ve Beşiktaşın devrede olduğu, oyuncunun bu takımlardan birine imza atmasının an meselesi olduğu öğrenildi.
 
Henry Onyekuru İstanbul'da
 
Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, Ajansspor'a yaptığı açıklamada futbolcuyla birlikte İstanbul'da olduklarını belirterek, transferdeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Onyekuru'nun 5 hafta Galatasaray'dan haber beklediğini ancak kendileriyle iletişim kurulmadığını belirten D'Avila, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın masada olduğunu açıkladı.
 
Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş ödemeye hazır
 
D'Avila'nın verdiği bilgiye göre, her iki kulüp Monaco'nun talep ettiği 4.3 milyon Euro'yu ödemeye hazır. Onyekuru'nun Şampiyonlar Ligi nedeniyle siyah beyazlılara daha yakın olduğu öğrenilirken Monaco ile anlaşan takıma imza atılacak. 

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Etiketler: onyekuru galatasaray
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