Onyekuru'nun paylaşımına Babel'den destek!

Dün akşam Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Olympiakos'un tecrübeli kanat forveti Onyekuru'nun paylaşımına Babel'den beğeni geldi.

01 Ekim 2021 Cuma - 9:34
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe sahasında Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya geldi ve rakibine 3-0 kaybetti. Olympiakos forması giyen Henry Onyekuru, maç sonrasında bir açıklama yaptı.
 
Onyekuru'dan Fenerbahçe paylaşımı
 
İstanbul'daki maç sonrasında bir paylaşım yapan Nijeryalı oyuncu, "Avrupa Ligi'nde bir diğer önemli zafer. Harika hakım performansı ve deplasmanda gol yemeden bitirilen bir maç" ifadelerini kullandı.
 
Ryan Babel destekledi
 
Öte yandan Onyekuru'nun yaptığı bu paylaşıma bir beğeni de şu anda Galatasaray forması giyen Ryan Babel'den geldi. Hollandalı futbolcu, Onyekuru'nun paylaşımının altına beğeni işareti yaptı.

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Etiketler: onyekuru babel
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