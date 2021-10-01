Onyekuru'nun paylaşımına Babel'den destek!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe sahasında Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya geldi ve rakibine 3-0 kaybetti. Olympiakos forması giyen Henry Onyekuru, maç sonrasında bir açıklama yaptı.

Onyekuru'dan Fenerbahçe paylaşımı



İstanbul'daki maç sonrasında bir paylaşım yapan Nijeryalı oyuncu, "Avrupa Ligi'nde bir diğer önemli zafer. Harika hakım performansı ve deplasmanda gol yemeden bitirilen bir maç" ifadelerini kullandı.

Ryan Babel destekledi

