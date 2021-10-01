Onyekuru'nun paylaşımına Babel'den destek!

01 Ekim 2021 Cuma - 9:34
UEFA Avrupa
Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe sahasında Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya geldi ve rakibine 3-0 kaybetti. Olympiakos forması giyen Henry Onyekuru, maç sonrasında bir açıklama yaptı.
Onyekuru'dan Fenerbahçe paylaşımı
İstanbul'daki maç sonrasında bir paylaşım yapan Nijeryalı oyuncu, "Avrupa Ligi'nde bir diğer önemli zafer. Harika hakım performansı ve deplasmanda gol yemeden bitirilen bir maç" ifadelerini kullandı.
Ryan Babel destekledi
Öte yandan Onyekuru'nun yaptığı bu paylaşıma bir beğeni de şu anda Galatasaray
forması giyen Ryan Babel'den geldi. Hollandalı futbolcu, Onyekuru'nun paylaşımının altına beğeni işareti yaptı.