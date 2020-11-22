Onyekuru'nun tek derdi Galatasaray

Monaco'da forma şansı bulamayan Onyekuru Galatasaray'a gelmek için can atıyor.

22 Kasım 2020 Pazar - 11:21
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Galatasaray'a geldi, şampiyonluk yaşadı. Bir kez daha geldi, pandemi dönemine kadar takımı zirveye taşıdı. Bir kez daha gelmek istedi, kulübü izin vermedi. Ancak o pes etmedi, gönlü yine Sarı-Kırmızılı renklerle beraber.
 
Onyekuru, tekrar Galatasaray'ın transfer radarında. Kulübü Monaco'nun transferine onay vermediği 23 yaşındaki kanat oyuncusu, Fransa'da kaldığına bin pişman. Öyle ki şu ana kadar 4 maçta toplam sadece 139 dakika şans bulabildi. Galatasaraylı yöneticilerle ve teknik direktör Fatih Terim'le her fırsatta görüşmelerini sürdüren Onyekuru, geri dönmek için her türlü fedakârlığa hazır. Üstelik bu defa, Monaco'ya da rest çekecek. Süre alamadığı için potansiyelini kullanamadığını ve tecrübe kazanamadığını belirten Nijeryalı yıldız, menajerinden kendisine yardımcı olmasını ve Galatasaray'a transferini bir şekilde sağlamasını talep etti. Onyekuru'nun, "Galatasaray'a dönmeyi çok istiyorum" dediği bildirildi.
 
Değeri yarı yarıya düştü
 
Sarı-Kırmızılı kulübe transfer olduktan sonra müthiş bir çıkış yakalayan ve piyasa değerini yükselten Henry Onyekuru, Monaco'da sıkıntılı günler geçirince Premier Lig hayalinden de uzaklaştı. Fransa'da genç yıldızın piyasa değeri 13 milyon Euro seviyelerinden 6.5 milyon Euro'ya kadar düştü. Bu durum, geleceği açısından Onyekuru'yu bir hayli endişelendiriyor.
 

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Etiketler: onyekuru galatasaray
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