Onyekuru transferi de olmadı!

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Onyekuru'da Monaco işleri bozdu.

14 Ocak 2021 Perşembe - 9:11
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği transferleri bitirme konusunda büyük sıkıntı yaşayan yönetimde Henry Onyekuru şoku yaşanıyor. Fransız ekibi Monaco ile hafta başında her konuda anlaşan ve bu transfere bitti gözüyle bakan Sarı-Kırmızılılar, Fransa'dan gelen haberle sarsıldı.
 
Galatasaray'ın Nijeryalı kanat oyuncusu için yaptığı 1 milyon Euro kiralama ve 4 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu teklifini kabul eden Fransız kulübü, bu kararından çark etti. 
 
TÜM PLANLAR ALT ÜST!
 
Monaco'nun zorunlu satın alma opsiyonunu 6 milyon Euro'ya çıkardığı ve sözleşmeye sonraki satıştan yüzde 50 pay maddesi koydurmak istediği öğrenildi.
 
Ailesini İstanbul'a gönderen Onyekuru'ya hafta sonuna kadar imza attırmayı planlayan yönetimin tüm planları bu gelişme sonrası alt üst oldu. Monaco ile bir kez daha pazarlık masasına oturan Sarı-Kırmızılılar yeni bir anlaşma zemini arayacak.
 

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Etiketler: onyekuru galatasaray
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