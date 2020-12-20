Onyekuru'ya talip olan kulüp Galatasaray'ı şaşırttı

Monaco'nun gözden çıkardığı Onyekuru'yu Al-Jazira istedi.

20 Aralık 2020 Pazar - 17:35
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Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Henry Onyekuru için yeni bir takım daha devreye girdi. BAE takımı Al-Jazira, Nijeryalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
 
23 yaşındaki kanat oyuncusu, Monaco'da teknik direktör Niko Kovac tarafından gözden çıkarıldı.
 
AL-JAZİRA HAREKETE GEÇTİ
 
Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Jazira, genç kanat oyuncusu için devreye giren son takım oldu.
 
BAE kaynaklarına göre, Henry Onyekuru'nun Abi Dabi'ye mi İstanbul'a mı gideceği gelecek haftalarda belli olacak.
 

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Etiketler: onyekuru Al-Jazira
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