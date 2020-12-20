Onyekuru'ya talip olan kulüp Galatasaray'ı şaşırttı

Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Henry Onyekuru için yeni bir takım daha devreye girdi. BAE takımı Al-Jazira, Nijeryalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

23 yaşındaki kanat oyuncusu, Monaco'da teknik direktör Niko Kovac tarafından gözden çıkarıldı.

AL-JAZİRA HAREKETE GEÇTİ

Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Jazira, genç kanat oyuncusu için devreye giren son takım oldu.