Ortalık karıştı! Şike olayı patlak verdi

Portekiz'de şike soruşturması kapsamında incelemeye alınan Benfica 'nın, tanıdık bir ismin transferindeki işlemlerinin de şüpheli görüldüğü belirtildi. Portekiz basınından Record'un haberinee göre kiralık olarak Beşiktaş 'ta da oynayan Anderson Talisca'nın 2014 yılındaki transferi, "şike"ye yol açmış olabilecek bazı para transferleri içeriyor ve Portekiz polisi de bu belgeleri araştırıyor. İhbar üzerine Benfica'nın tesislerine baskın düzenleyen polisin, Talisca transferiyle ilgili tüm belgelere de el koyduğu kaydedildi.

ŞAMPİYONLUK KARŞILIĞI TRANSFER

Braga'nın 2009/10 yılında Benfica'ya şampiyonluğu "bilerek" verdiği ve Talisca'nın menajeri üzerinden bunun organize edildiği iddialarının olduğu öne sürüldü. O dönem Braga Başkanı olan Antonio Salvador 'un, 4 yıl sonra Talisca'nın menajerinin de yer aldığı şirkette yönetici pozisyonuna geldiği ve Talisca transferinde bu şirkete de 400 bin euro komisyon ödendiği bilgisi paylaşıldı.

Bu bedelin de, 2009/10 yılında şampiyonluğun kaybedilmesi karşılığında ödenmesi gereken bedelin bir parçası olduğu iddialarının olduğu vurgulandı. Braga cephesinin iddiaları tamamen reddettiği kaydedilirken, Portekiz polisinin araştırmasının ise sürdüğü aktarıldı.

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