Ortaya çıktı! Şenol Güneş meğer 1,5 ay önceden...

Hollanda ve Norveç'i devirerek 6 puanla grubunun lideri olan Türkiye'de Şenol Güneş'in iki dev takımın görüntülü analizlerini 1,5 ay önce istediği ortaya çıktı.

29 Mart 2021 Pazartesi - 8:10
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Çağlar’a özel hazırlık
 
Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası yolunda, Hollanda’nın ardından Norveç’i de 3-0 ile geçen A Milli Takımımız, İspanya’daki bu karşılaşmaya çok farklı bir yöntemle hazırlandı. Galatasaraylı Linnes’in sözleriyle birbirini çok iyi motive ettiğini gören teknik direktör Şenol Güneş’in, Çağlar Söyüncü’yü ise, Haaland ve Sörloth’a karşı özel olarak hazırladığı ifade edildi.
 
‘Korkacak mıyız?’
 
Futbolcuların, kendi aralarında yaptığı toplantılarında, “Elbette Haaland ve Sörloth saygı duyulacak oyuncular... Sadece onlar değil, Elyounoussi ve Odegaard gibi futbolcular da dikkat edilmesi gerekilen isimler... Korkacak mıyız? Elbette hayır... Hollanda’yı yendik. Norveç’i de yenersek, herhalde korkan değil korkulan olduğumuzu görecekler” diyerek maça hazırlandıkları öğrenildi.
 
Yine aynı çalışma
 
Hollanda’nın görüntülü analizlerini 1,5 ay öncesinden oyuncularına gönderen Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, aynı uygulamayı Norveç karşılaşması için de yaptığı ortaya çıktı. Özellikle Haaland ve Sörloth’un bireysel analizlerini görüntülü bir şekilde savunma oyuncularına gönderen Güneş, Norveç’in orta sahasının etkisizleştirilmesi için de videolar hazırlattı.Hollanda’nın görüntülü analizlerini 1,5 ay öncesinden oyuncularına gönderen Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, aynı uygulamayı Norveç karşılaşması için de yaptığı ortaya çıktı. Özellikle Haaland ve Sörloth’un bireysel analizlerini görüntülü bir şekilde savunma oyuncularına gönderen Güneş, Norveç’in orta sahasının etkisizleştirilmesi için de videolar hazırlattı.
 
Çark etti!
 
Sözleriyle Türkiye’yi adeta Norveç maçına hazırlayan Martin Linnes’in eşi Elisabeth Haugen, twitter’dan, “Martin’in sözleri çarpıtıldı” dedi. Haugen, “Aslında orada söylemek istediği şey şuydu: Haaland, bugünlerde Norveç’in en iyi oyuncusu (Avrupa’da herkes onu konuşuyor) ve ona karşı Türkiye savunmada ekstra önlem almalı (Ki çok iyi önlem aldılar). Tebrik ediyorum. Bugün Norveç’te öğrendiğimiz tek şey: Türkiye Ligi, Norveçlilerin düşündüğünden çok daha iyi durumda” diye yazdı. (Milliyet)

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Etiketler: türkiye hollanda türkiye norveç
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