Ortaya çıktı! Şenol Güneş meğer 1,5 ay önceden...

Çağlar’a özel hazırlık



Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası yolunda, Hollanda ’nın ardından Norveç’i de 3-0 ile geçen A Milli Takımımız, İspanya ’daki bu karşılaşmaya çok farklı bir yöntemle hazırlandı. Galatasaraylı Linnes’in sözleriyle birbirini çok iyi motive ettiğini gören teknik direktör Şenol Güneş’in, Çağlar Söyüncü’yü ise, Haaland ve Sörloth’a karşı özel olarak hazırladığı ifade edildi.

‘Korkacak mıyız?’



Futbolcuların, kendi aralarında yaptığı toplantılarında, “Elbette Haaland ve Sörloth saygı duyulacak oyuncular... Sadece onlar değil, Elyounoussi ve Odegaard gibi futbolcular da dikkat edilmesi gerekilen isimler... Korkacak mıyız? Elbette hayır... Hollanda’yı yendik. Norveç’i de yenersek, herhalde korkan değil korkulan olduğumuzu görecekler” diyerek maça hazırlandıkları öğrenildi.



Yine aynı çalışma



Hollanda’nın görüntülü analizlerini 1,5 ay öncesinden oyuncularına gönderen Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, aynı uygulamayı Norveç karşılaşması için de yaptığı ortaya çıktı. Özellikle Haaland ve Sörloth’un bireysel analizlerini görüntülü bir şekilde savunma oyuncularına gönderen Güneş, Norveç’in orta sahasının etkisizleştirilmesi için de videolar hazırlattı.Hollanda’nın görüntülü analizlerini 1,5 ay öncesinden oyuncularına gönderen Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, aynı uygulamayı Norveç karşılaşması için de yaptığı ortaya çıktı. Özellikle Haaland ve Sörloth’un bireysel analizlerini görüntülü bir şekilde savunma oyuncularına gönderen Güneş, Norveç’in orta sahasının etkisizleştirilmesi için de videolar hazırlattı.

Çark etti!

