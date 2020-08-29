Oscar Cabezas'tan Galatasaray ve transfer açıklaması: Bedavaya giderim

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu belirtilen Oscar Cabezas, ülke basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

29 Ağustos 2020 Cumartesi - 20:07
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Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan isimlerden Oscar Cabezas'tan önemli açıklamalarda geldi.

Kolombiya basınına konuşan Cabezas, "Galatasaray ile anlaşmadım. Bu bir yalan" dedi.
 
BEDAVAYA BİLE GİDERİM
Oscar Cabezas sözlerini, "Henüz bir anlaşma yok ama herkes böyle harika bir takımda oynamak ister. Bedavaya bile giderim" ifadeleriyle tamamladı.
 
MENAJERİ KONUŞMUŞTU
Sosyal medyada Oscar Cabezas ismiyle Türkiye’ye seyahat paylaşımının gerçek olmadığını söyleyen Valdebenito, “Bildiğim kadarıyla Türkiye’ye seyahati söz konusu değil. Bilet almadı. Teklifler var. Galatasaray da ilgilenen takımlar arasında ama herhangi bir anlaşma yok. Çıkan haberler doğru değil. Oscar Cabezas şu anda 23 yaşında ve önünde uzun bir gelecek var. Şu anda kariyeri için paraya değil, sportif gelişime önem veriyor” şeklinde konuşmuştu.
 
1.80 boyundaki stoper, şu anda serbest oyuncu konumunda bulunuyor. Bonservis bedeli ödenmesine gerek olmadığı için G.Saray ve birçok takım, oyuncuyla mukavele imzalamak istiyor.
 

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Etiketler: Oscar Cabezas Galatasaray transfer
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