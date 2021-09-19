Osman Çakmak'tan taraftarlara mesaj: Herkesi havalimanına bekliyoruz

Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nın teknik direktörü Osman Çakmak, Türk halkından yarın İstanbul Havalimanı'nda kendilerini karşılamalarını istedi.

19 Eylül 2021 Pazar - 23:40
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Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen şampiyonanın finalinde İspanya'yı 6-0 yendikten sonra TRT'ye açıklamalarda bulunan Çakmak, yaşadıkları mutluluğu dile getirdi:
 
2020 Ocak'ta kura çekimi için Polonya'ya geldiğini aktaran Çakmak, şunları kaydetti:
 
"Kura çekiminde final tarihine baktım, fikstüre baktım ve 'Allah'ım 19 Eylül Gaziler Günü'ne denk geliyor.' dedim. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Benim gibi gazi olan arkadaşlarımın Gaziler Günü kutlu olsun. Avrupa şampiyonluğumuz Türk milletine armağan olsun. Yarın Allah nasip ederse saat 14.00'te İstanbul'dayız. Bir Falcao, Van Persie'yi binlerce kişi karşılıyor. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu, herkesi İstanbul Havalimanı'na bizi karşılaşamaya çağırıyorum. Tek isteğimiz bu."
 
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelli Federasyonları Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem de millilerin Gaziler Günü'nde aldığı başarıya dikkati çekerek, "Son şampiyon, bu akşam mükemmel bir oyunla kupayı tekrar kazandı. Futbolumuza, ülkemize hayırlı olsun. Hocamızı, federasyon başkanımızı tebrik ediyoruz. TFF olarak engelli futbolunun dünya genelinde markalaşması için 15 yıldır gerekeni yapıyoruz. Başkanımız Nihat Özdemir başta olmak üzere, bu özveriyi gösteriyoruz. Engelli futbolunun daha iyi yerlere ulaşması için TFF olarak maddi manevi yanlarındayız. Bugün Gaziler Günü, tüm gazilerimize armağan ediyoruz. Büyük Türkiye'ye de bu yakışır. Gururluyuz, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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