Öyle bir Tyler Boyd kararı verdi ki...

Kadro dışı kalan Tyler Boyd hakkında kadroda tutma kararı alındı.

16 Ekim 2020 Cuma - 11:39
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Beşiktaş'ta Tyler Boyd ile ilgili yeni bir karar alındı. Kadrosunda 18 yabancı futbolcu bulunan Beşiktaş'ın TFF listesine hangi dört oyuncuyu yazmayacağı merak konusu olmuştu. Kadro dışı kalan Mirin, Lens ve Douglas dışında 4. oyuncu için N'Koudou, Ljajic gibi isimler konuşulurken, Boyd'un ismi TFF'ye bildirmemişti. Ancak lisansı dondurulan Tyler Boyd'un antrenmandaki performansı Sergen Yalçın'ın kararını değiştirdi.
 
GÖNDERMEYİ DÜŞÜNMÜYOR
 
Amerika Birleşik Devletleri ve Arap ülkelerinde transfer döneminin açık olmasına rağmen Beşiktaş, Tyler Boyd'u takımda tutmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ocak ayında Süper Lig'e verilecek arada ABD'li futbolcunun lisansını yeniden aktifleştirip takıma dahil edeceği belirtildi. Boyd'un bu süreçte kadar takımla birlikte çalışmalara devam etmesi beklenirken; Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcuyu göndermeyi kesinlikle düşünmüyor.
 
(Fotomaç)
 

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Etiketler: tyler boyd beşiktaş
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