Öylesine çekilmemiş! Sırrı ortaya çıktı

OYNADIKÇA DAHA iYi OlACAK

Oynadıkça daha iyi olacağını belirten Senegalli golcünün yarın Samatta, ademi’nin yokluğunda tek forvet olarak sahaya çıkması beklenirken Denizlispor maçını Fenerbahçe kariyeri için bir dönüm noktası olarak gördüğü de öğrenildi. Samatta ve Ademi dönene kadar gol noktasında tek kalacağı için sorumluluğunun bilincinde olan ve bu nedenle ekstra motivasyonla çalışan Cisse, dün sabahki antrenmanının en göze çarpan ismiydi. Kulübün de idmanda vole atarken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşması Cisse’yi motive etmek istediği şeklinde yorumlandı.