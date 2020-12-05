Öylesine çekilmemiş! Sırrı ortaya çıktı

Bu hafta Denizlispor ile kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de Papis Cisse özel olarak hazırlanıyor.

05 Aralık 2020 Cumartesi - 9:17
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Alanya’daki iki sezonda ligde 59 maçta 38 gol atıp (16-22), iki golle krallığı kaçıran ancak Fenerbahçe’de istediği çıkışı bir türü yakalayamayan Papiss Cisse, Denizlispor maçına çok istekle hazırlanıyor. Transferi çok geç bitirildiği için Fenerbahçe’nin Topuk Yaylası kampına katılamayan, hazırlık maçları görmeyen bu yüzden de kadrodaki diğer futbolculardan eksik görünen Cisse aradığı çizgiye ulaşmak için özveriyle çalışmaya devam ediyor. Futbolcular için büyük önem taşıyan sezon başı yükleme antrenmanları yapılırken bu süreyi transfer tekliflerini bekleyerek geçiren Papiss Cisse, bu yüzden bir önceki yıl yaşadığı yüksek gol yüzdesine halen ulaşamadı.
 
OYNADIKÇA DAHA iYi OlACAK
 
Oynadıkça daha iyi olacağını belirten Senegalli golcünün yarın Samatta, ademi’nin yokluğunda tek forvet olarak sahaya çıkması beklenirken Denizlispor maçını Fenerbahçe kariyeri için bir dönüm noktası olarak gördüğü de öğrenildi. Samatta ve Ademi dönene kadar gol noktasında tek kalacağı için sorumluluğunun bilincinde olan ve bu nedenle ekstra motivasyonla çalışan Cisse, dün sabahki antrenmanının en göze çarpan ismiydi. Kulübün de idmanda vole atarken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşması Cisse’yi motive etmek istediği şeklinde yorumlandı.

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