Oynatınca oluyormuş! İlk transfer...

Erzurumspor maçında asist yapan, Ankaragücü karşısında ise gol atan Babel'in performansı alkış topladı.

02 Kasım 2020 Pazartesi - 8:36
İLGİLİ HABERLER
Gölge golcü Fatih Terim'in gözünden düştü Alex Tyus Galatasaray'a geri dönüyor G.Saray'dan Marcao, Saracchi ve Emre Taşdemir açıklaması Fatih Terim 56 dakika dayanabildi Flaş Mesut Yılmaz açıklaması!

Yaz transfer döneminde yönetim tarafından satış listesine koyulan Ryan Babel, Galatasaray'da kalmak için bir hayli direndi. Fatih Terim, sezon başında sol açıkta Arda'yı tercih ederken, yedek kalan Hollandalı oyuncu ise küsmedi ve ücretinde 3.6 milyon TL'yi bulan (375 bin Euro) indirimi de kabul etti.
 
EURO 2021'i düşünerek sezonu Galatasaray'da tamamlamak isteyen Babel, sıkıntılı dönemde gelen forma şansını fırsata çevirdi. Erzurumspor ve Ankaragücü galibiyetlerine asist ve golüyle direkt katkı sağlayan deneyimli oyuncu, artık Terim'in bankosu oldu. Babel'i ilk 11'den kesmeyi düşünmeyen İmparator, Falcao'nun yokluğunda sol açıktan ileri uca kaydıracak. 2020-21 sezonunda 20 maçta oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak olan Babel şu ana kadar lig ve Avrupa'da toplam 10 kez forma giydi. Terim, Babel'i oynatmaya devam edecek ve opsiyonu devreye girecek Hollandalı hücum oyuncusu, bir anlamda önümüzdeki sezonun ilk transferi olacak.
 
2.5
 
Yıllık 2.5 milyon Euro'ya anlaşılan Babel'e 2 milyon Euro da imza parası ödenmişti.
 
(Sabah)
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: babel galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
İstatistikler şok etti! Sıfır çeken çekene İstatistikler şok etti! Sıfır çeken çekene
Ocak ayı transfer hayalleri de suya düştü! 12 milyon euro istedilerOcak ayı transfer hayalleri de suya düştü! 12 milyon euro istediler 5 maçta oynadı bir kez bile 90 dakika forma giymedi! İşte gerçek sebebi...5 maçta oynadı bir kez bile 90 dakika forma giymedi! İşte gerçek sebebi... Ünlü tenisçi kostümüyle Instagram'ı salladı!Ünlü tenisçi kostümüyle Instagram'ı salladı!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.