Ozan durdu Dorukhan bombayı patlattı

Fenerbahçeli Ozan Tufan ve Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, 66. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreninde açıklamalarda bulundu.

04 Kasım 2020 Çarşamba - 19:49
İLGİLİ HABERLER
'Omuz atmadım yanlışlıkla çarptım' İki transferin performansları çok beğenildi Bomba açıklama! 'Bunu nasıl yaptınız?' G.Saray, Beşiktaş, Jahovic ve Sinan Gümüş PFDK'ya sevk edildi Ghezzal'dan flaş Feghouli açıklaması

66. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreninde Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklamalarda bulundu.
 
Ozan Tufan, konuşmaya başlamadan önce Dorukhan Toköz'ü yanına alarak ''Doruk da burada, kardeşimle zaten her gün beraberiz. Her gün görüşüyoruz farklı takımlarda olsak bile. Benim gönlüm Ozan'dan yana'' sözlerini kullandı.
 
''EMRE AĞABEY BİZE KIZIYOR AMA...''
 
Dorukhan Toköz ise ardından ''Biz her akşam beraberiz zaten. Beraber yaptığımız aynı aktiviteler var. Onlarda da beraberiz. Emre ağabey arada kızıyor bunu yaptığımız için.'' şeklinde konuştu.
 
BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİNİ UZATMAMIŞTI
 
Beşiktaş ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Dorukhan Toköz, hala siyah beyazlı takım ile sözleşmesini uzatmamıştı. Genç futbolcu ile Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği iddia ediliyordu.
 
''DORUKHAN'A GİT DEMİYORUZ AMA...''
 
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, genç futbolcu hakkında son olarak ''Dorukhan’a ‘git’ demiyoruz ama yıllık 1.5 milyon Euro vermemiz mümkün değil. 4 yıllık da anlaşma istiyor. 4 senede 60 milyon TL yani. Bu, ekonomik olarak imkansız.'' demişti.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: dorukhan toköz ozan tufan
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Arjantin Sosa'yı değil Perotti'yi konuşuyor Arjantin Sosa'yı değil Perotti'yi konuşuyor
Galatasaray'da deprem! 14 ayrılık birdenGalatasaray'da deprem! 14 ayrılık birden Beşiktaş'ı yaktı! FIFA'dan kötü haber geldiBeşiktaş'ı yaktı! FIFA'dan kötü haber geldi Türkiye Kupası'nda şoke eden olay! 90+5'te bıraktılar...Türkiye Kupası'nda şoke eden olay! 90+5'te bıraktılar...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.