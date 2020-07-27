Ozan Kabak bombası! 35 milyon euro...

Galatasaray'ın altyapısında yetiştikten sonra önce Stuttgart, ardından da Schalke 04'e transfer olan Ozan Kabak hakkında Alman basınından gündeme bomba gibi düşen bir son dakika haberi geldi.

27 Temmuz 2020 Pazartesi - 7:29
İLGİLİ HABERLER
İşte Abdullah Avcı'nın yeni adresi Ahmet Nur Çebi: "Şampiyonluğu kıl payı kaçırdık" Merih Demiral tarihe geçti! Serie A'da şampiyon olan ilk Türk Kerem Can Akyüz ve Anıl Karaer'den Özer Hurmacı'ya sert tepki: Sabotaj ve ihanet! Okan Buruk: Önemli bir başarıya imza attık, devam ettirmek istiyoruz

Altyapısından yetiştiği Galatasaray 'dan Ocak 2019'da 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, aynı sezonun sonunda da 15 milyon euro'ya Schalke 04'e imza atmıştı. Gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın devlerini peşinden koşturan 20 yaşındaki stoper hakkında bugün Alman basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.
 
Ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Bild'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre Premier Lig'de 30 sene aranın ardından şampiyonluğa ulaşan Liverpool, takımdan ayrılan Dejan Lovren'in yerini milli stoperle doldurmayı planlıyor. Haberde serbest kalma bedeli gelecek yıldan itibaren 45 milyon euro'ya yükselecek olan Ozan için Schalke yönetiminin 35 milyon euroluk bir teklife evet diyeceği belirtildi.
 
Bundesliga ekibiyle 2024 yazına dek sözleşmesi bulunan Ozan, bu sezon forma şansı bulduğu 28 maçta takımına 3 gol ve 1 asistlik bir katkı sunmuştu. (Fanatik)
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
<div> Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gerçeği! Aslında emeklilik...</div> <div>  </div>
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gerçeği! Aslında emeklilik...
 
Süper Lig şampiyonu Başakşehir kupasına kavuştu!Süper Lig şampiyonu Başakşehir kupasına kavuştu! "Şampiyonluk onu 16 yıl önceye götürdü" Ve açıklandı! Mesut Özil...Ve açıklandı! Mesut Özil...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.