Ozan Kabak ilk antrenmanına çıktı! 'Çok heyecanlıyım'

06 Şubat 2021 Cumartesi - 9:07
Liverpool'a kiralık olarak transfer olan Ozan Kabak, yeni takımıyla ilk idmanına çıktı.
AXA Training Center'da yapılan çalışmada Ozan Kabak ile birlikte diğer yeni transfer Ben Davies de yer aldı. Milli oyuncu, antrenmandan sonra S Spor
'a önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Ozan Kabak'ın sözleri;
Çok mutluyum. Her zaman hayalimdi. 3 sene önce Van
Dijk o formayı gönderdiğinde inşallah bir gün birlikte forma giyeriz demiştim. İnşallah yakın zamanda gerçek olacak. Elimden geleni her şeyi yapacağım. Bana güvenenleri mahcup etmemye çalışacağım. Çok heyecanlıyım.