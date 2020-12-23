Ozan Kabak'ın yeni takımını duyurdular

Schalke'de gösterdiği başarılı performansla birçok takımı peşinde koşturan Ozan Kabak için, İngiliz basınında flaş bir transfer haberi yer aldı. Liverpool 'un kadrosuna katmak istediği milli oyuncu için, Manchester United'ın da devreye girdiği iddia edildi.

Manchester United Ozan Kabak'ı istiyor

Daily Mail'de yer alan habere göre, İngiliz devi Manchester United Ozan Kabak için Liverpool ile kıyasıya bir rekabet içinde. Old Trafford kulübü, savunmalarını güçlendirmek için kısa bir seçenek listesi hazırladı ve listeye 20 yaşındaki genç oyuncuyu da dahil etti.

Ozan Kabak için 25 milyon sterlin

