Ozan Kabak'ın yeni takımını duyurdular

Schalke'nin yıldız stoperi Ozan Kabak Manchester United'a gidiyor.

23 Aralık 2020 Çarşamba - 11:53
İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu Fenerbahçe - Başakşehir maçında Cüneyt Çakır VAR! Karius fiyaskosu! 4 şut çektiler 3'ü gol oldu 'Fatih Terim'le hiçbir problemim yok' Çin'e gideceği ortaya çıktı! 500 bin euro...

Schalke'de gösterdiği başarılı performansla birçok takımı peşinde koşturan Ozan Kabak için, İngiliz basınında flaş bir transfer haberi yer aldı. Liverpool'un kadrosuna katmak istediği milli oyuncu için, Manchester United'ın da devreye girdiği iddia edildi.
 
Manchester United Ozan Kabak'ı istiyor
 
Daily Mail'de yer alan habere göre, İngiliz devi Manchester United Ozan Kabak için Liverpool ile kıyasıya bir rekabet içinde. Old Trafford kulübü, savunmalarını güçlendirmek için kısa bir seçenek listesi hazırladı ve listeye 20 yaşındaki genç oyuncuyu da dahil etti.
 
Ozan Kabak için 25 milyon sterlin
 
Haberde Schalke'nin yaz aylarında Ozan Kabak için 40 milyon sterlin istediği fakat pandemi dolayısıyla bu rakamı 25 milyon sterline kadar düşürdüğü yazıldı. Milli oyuncu için rakamın 25 milyon sterline düşmesinin ardından Avrupa'da birçok takımın Ozan için nabız yoklayacağı iddia edildi.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: ozan kabak manchester united
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Beşiktaş'ta Aboubakar depremi! Marsilya'dan sonra bir dev daha devrede Beşiktaş'ta Aboubakar depremi! Marsilya'dan sonra bir dev daha devrede
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun transfer listesi ortaya çıktı! Tam 10 futbolcu varFenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun transfer listesi ortaya çıktı! Tam 10 futbolcu var Taylan Antalyalı fırtınası! '50 milyon euro...'Taylan Antalyalı fırtınası! '50 milyon euro...' Thomas Heurtel kariyerinin şokunu yaşadı! 'Arkamızdan iş çevirdin' dediler uçağa almadılarThomas Heurtel kariyerinin şokunu yaşadı! 'Arkamızdan iş çevirdin' dediler uçağa almadılar
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.