Ozan Kabak, Liverpool'da

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, savunma bölgesine Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ı transfer etti.

01 Şubat 2021 Pazartesi - 23:21 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 23:22
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Sky Sports'un haberine göre; İngiliz devi Liverpool, Ozan Kabak'ın transferinde kulübü Schalke 04 ile anlaşmaya vardı.
 
Liverpool, Alman ekibine 2.5 milyon pound (2.84 milyon euro) kiralama bedeli ödeyecek. 
 
Ozan, 6 ay sonra satın alma opsiyonuyla birlikte tamamen Liverpool'a transfer olacak. Ozan'ın satın alma opsiyonu ise 25 milyon euro olacak.
 
GALATASARAY DA KAZANACAK
 
Liverpool'un Ozan Kabak transferinde satın alma opsiyonunu kullanması durumunda sarı kırmızılı kulüp de para kazanacak.
 
Ozan Kabak için Galatasaray, yetiştirme bedeli olarak yüzde 5 pay alacak. Liverpool'un 25 milyon euro ödemesi durumunda sarı kırmızılıların kasasına 1.25 milyon euro girecek. 

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Etiketler: Liverpool Ozan Kabak transfer
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