Ozan Kabak'tan bir transfer daha!

Alman devi Bayer Leverkusen Ozan Kabak için 30 milyon euro'yu gözden çıkardı.

04 Temmuz 2021 Pazar - 17:47
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Liverpool'un sözleşmesindeki 18 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanmaması üzerine Schalke 04'e geri dönen Ozan Kabak için transfer iddiası ortaya atıldı. Ozan Kabak'ın ikinci lige düşen Alman kulübünden ayrılması beklenirken İspanyol medyasından transfer iddiası ortaya atıldı.
 
Todo Fichajes adlı internet sitesi, 21 yaşındaki stopere Bayer Leverkusen'in talip olduğunu öne sürdü. Leverkusen'in Ozan Kabak'ın 30 milyon euroluk bonservis bedelini indirmeye çalışacağı ifade edildi.
 
EURO 2020'de forma giymedi
 
A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunda yer alan Ozan Kabak şampiyonayı süre almadan tamamladı.
 
Ocak 2019'da 11 milyon euro karşılığında altyapısından yetiştiği Galatasaray'dan ayrılarak Stuttgart'ın yolunu tutan 1.86 boyundaki oyuncu, altı ay sonra da 15 milyon euroluk bonservis bedeliyle şimdiki kulübü Schalke 04'e imza atmıştı.

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Etiketler: ozan kabak leverkusen
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